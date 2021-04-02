В Тверской области 77 927 человек сделали прививку от коронавируса

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продлжается прививочная кампания против коронавируса. По данным оперштаба, с начала прививочной кампании вакцинировано 77 927 человек. Это 87,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 1 апреля прививку сделали 1616 жителей. В федеральный регистр внесена информация о 72 653 вакцинированных гражданах.

В 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала Госуслуги, региональную медицинскую информационную систему МедрегТверь, по единому номеру "122".

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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