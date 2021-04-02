Житель Тверской области перевел с карты знакомого 200 тысяч рублей

С карты знакомого мужчина похитил 200 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию заявил 57-летний житель деревни Панкратово Калязинского района. Мужчина сообщил, что с банковской карты у него похитили 200 тысяч рублей.

Полицейские оперативно вычислили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 26-летний знакомый заявителя, который накануне приходил в гости.

Фигурант рассказал, что взял планшет потерпевшего, нашел записку с логином и паролем и через "Мобильный банк" перевел себе деньги.

По статье "Кража" на подозреваемого завели уголовное дело. Мужчина задержан. Ведется следствие.