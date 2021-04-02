В Твери на клумбах цветут крокусы, а в Ботаническом саду - мандарины

В Твери зацвели крокусы Фото: Ольга ТРОФИМОВА

После дождливой рабочей недели в пятницу, 2 апреля, жителей Твери порадовало солнце и тепло.

На придомовых клумбах, которые любовно высаживают жители многоэтажек, растаял снег и появились первоцветы - вовсю цветут желтые, белые и сиреневые крокусы, показываются первые листочки многолетних цветов и трав, на проталинах проглядывает мать-и-мачеха.

Между тем, по данным Тверского гидрометцентра, на следующей неделе ожидается потепление до +14 градусов днем. Ночью еще возможны заморозки. Осадков не предвидится.

А в Ботаническом саду - экзотика. В начале апреля там зацвели мандариновые деревья.

- Как и у многих цитрусовых на деревце мандарина можно одновременно увидеть бутоны, цветы, молодые завязи будущих плодов и даже плоды зрелые, - рассказали работники сада в соцсети.

Напомним, сад открыт ежедневно и находится в переулке Шевченко, 16. На территории действует масочный режим. Вход платный.