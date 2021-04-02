В Тверской области открыто 14700 вакансий

Всего с начала 2021 года в регионе при поддержке областной службы занятости нашли работу около тысячи человек. Фото: гугл карты/скрин

В регионе наиболее востребованными остаются рабочие профессии, инженерные и медицинские специальности. Всего на сегодня работодатели предлагают жителям Верхневолжья около 14,7 тыс. вакансий.

Сейчас на производства требуются инженеры-технологи и конструкторы, слесари, сварщики, электрики, токари, механики и другие специалисты. В здравоохранении востребованы врачи общей практики, средний и младший медперсонал. В образовании - учителя и воспитатели, в сфере транспорта - водители, машинисты.

По данным на март, уровень регистрируемой безработицы по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 0,7%.

Всего с начала 2021 года в регионе при поддержке службы занятости нашли работу около тысячи человек. В 2020-м при участии ведомства было трудоустроено не меньше 20900 граждан.