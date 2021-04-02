В Тверской области подросток похитил деньги с банковского счета

По факту кражи возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Подростка подозревают в совершении кражи денег с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, что 12 марта в Ржеве несовершеннолетний похитил 3000 рублей с банковского счета, открытого на имя другого человека.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливают следователи. Ведется следствие.