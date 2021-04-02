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Происшествия2 апреля 2021 13:07

В Тверской области подросток похитил деньги с банковского счета

Ущерб составил 3000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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По факту кражи возбуждено уголовное дело

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Подростка подозревают в совершении кражи денег с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, что 12 марта в Ржеве несовершеннолетний похитил 3000 рублей с банковского счета, открытого на имя другого человека.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливают следователи. Ведется следствие.

Криминал