На пересечении двух улиц в Твери столкнулись "Газель" и "Хендай"

Два автомобиля столкнулись на перекрестке Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 2 апреля на пересечении улиц Складской и Освобождения. На перекрестке столкнулись "Газель" и "Хёндай".

- Один из водителей не предоставил приемущество при выезде со второстепенной на главную дорогу, - сообщили в региональном УГИБДД.

Оба водителя трезвые. Пострадал виновник аварии.

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