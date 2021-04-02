В Твери на 61-м году жизни скончался преподаватель филфака ТвГУ Юрий Варзонин. Фото: группа в ВК/Филологический факультет ТвГУ (1917 г.).

2 апреля в группе в социальных сетях «Филологический факультет ТвГУ (1917 г.)» разместили информацию о том, что умер доктор филологических наук, профессор, преподаватель кафедры русского языка и кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики Юрий Варзонин. Ему было 60 лет.

Юрий Николаевич знал несколько языков, в том числе мёртвых, был богословом. За его авторством вышло несколько десятков научных трудов.

«КП»-Тверь» выражает соболезнования родным и близким Юрия Варзонина.