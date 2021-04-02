В Твери прочёсывают улицы в поисках 16-летней пропавшей девушки

В Твери ищут пропавшую 16-летнюю Алёну Лавровскую. Фото: СУ СК по Тверской области.

По данным Заволжского отдела Следственного комитета Тверской области, Алёна Лавроская 2005 года рождения ушла из дома 31 марта и до сих пор не вернулась. Проходит доследственная проверка. Пока о её местонахождение ничего не известно.

Следователи, криминалисты и оперативники приезжали по месту жительства девушки. На данный момент обходят улицы, круглосуточные кафе, подъезды в том районе, где могла оказаться пропавшая. Общаются с местными жителями и знакомыми Алёны. Поиски продолжаются.

Всех, кто знает что-либо о том, где может находиться 16-летняя жительница Твери, просят звонить в областной Следственный комитет. Номер: +7-930-179-00-69.