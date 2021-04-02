Житель Твери перечислил мошенникам миллион рублей

Тверичанин перечислил мошенникам миллион рублей на 100 мобильных номеров. Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратился 46-летний житель Твери, у которого обманом похитил деньги. Мошенники действовали под видом сотрудников службы безопасности банка. Житель областного центра перевёл миллион рублей на 100 телефонных номеров.

Пострадавший рассказал, что ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что гражданину нужно срочно оформить через online-приложение заявку на кредит. Иначе этими деньгами завладеют мошенники.

Доверившись злоумышленникам, тваричанин оформил кредит, затем обналичил деньги. Затем, поверив мошенникам, что перечисляет деньги на безопасные счета, перевёл их на 100 телефонных номеров. После этого лжесотрудник банка на связь не выходил.

По словам заявителя, он потерял более миллиона рублей.

Возбудили уголовное дело по поводу мошенничества в крупном размере. Сейчас разыскивают тех, кто обогатился нечестным путём.