Житель Твери убил собутыльника шкафом

Житель Твери предстанет перед судом Фото: архив "КП"

В Твери следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Преступление было совершено 2 января 2021 года в квартире на бульваре Ногина. Четверо мужчин выпивали в квартире, двое из собравшихся поссорились, один избил другого и опрокинул на него деревянный шкаф. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.