Автомобиль жителя Ярославля угнали в деревне Тверской области

Автомобиль нашли и вернули владельцу Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию с заявлением об угоне обратился 44-летний житель Ярославской области и сообщил, что в одной из деревень Сонковского района у него пропал автомобиль.

Ориентировку передали патрульным экипажам полиции. Потерпевший рассказал, что оставил автомобиль "Ниссан Кашкай" у одного из домов в деревне, двери не запирал, ключи оставил в замке зажигания.

В ходе розыска автомобиль обнаружили на дороге Пищалкино-Сонково. Криминалисты изъяли следы и комплект ключей. Личность угонщика установлена. Им оказался ранее судимый 26-летний житель поселка Сонково. Мужчина выпивал с потерпевшим в одной компании, а потом уехал на его автомобиле.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Иномарку вернули владельцу.