Пьяный водитель на "БМВ" пострадал в ДТП с фурой на трассе М-10 под Тверью

В ДТП пострадал водитель иномарки
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Авария произошла утром, 2 апреля, на 157 км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.
На участке произошло столкновение легковой иномарки и большегруза. Водитель на "БМВ" при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу водителю грузовой "Скании", который ехал по М-10 в сторону Москвы.
В ДТП пострадал 30-летний водитель "БМВ". У него выявлны признаки алкогольного опьянения.
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