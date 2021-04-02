Пьяный водитель на "БМВ" пострадал в ДТП с фурой на трассе М-10 под Тверью

В ДТП пострадал водитель иномарки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла утром, 2 апреля, на 157 км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

На участке произошло столкновение легковой иномарки и большегруза. Водитель на "БМВ" при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу водителю грузовой "Скании", который ехал по М-10 в сторону Москвы.

В ДТП пострадал 30-летний водитель "БМВ". У него выявлны признаки алкогольного опьянения.

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