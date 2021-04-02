Двое мужчин украли стальную защиту с тепломагистрали в Тверской области

Злумышленников задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился сотрудник предприятия в Бежецке и сообщил, что с обслуживаемой фирмой тепломагистральной трубы похищен покрывной материал из листовой стали.

Полицейские изучили место происшествия и точки возможного сбыта краденного. Подозреваемыми оказались двое местных жителей. 20 метров листовой стали они похитили и сдали в чермет, чтобы найти денег на алкоголь. Пока 38-летний мужчина отдирал покрывной материал, его 35-летний подельник следил, чтобы их никто не заметил.

В полиции подозреваемые сознались в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. 38-летний мужчина арестован, его напарник находится под подпиской о невыезде.