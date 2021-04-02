Жители Твери прошагают "10 000 шагов к жизни"

Жители Твери могут присоединиться к Всемирному Дню здоровья Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

4 апреля Тверская область присоединится к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Спортивное мероприятие приурочено к Всемирному Дню здоровья. В Твери оно состоится на территории Городского сада , Набережной Афанасия Никитина и Речного вокзала.

- Подобные проекты позволяют привлечь внимание граждан к своему здоровью, усилить профилактическую работу, развивать физкультуру и спорт, - считает губернатор Игорь Руденя.

Принять участие в акции могут все желающие. Регистрация открыта до 2 апреля. Участники должны пройти 10 000 шагов и рассказать об этом в соцсетях, выложив фотографии с результатами шагомеров.

Сбор в 10:00 у памятника Пушкину на набережной Михаила Ярославича. Пешеходный маршрут построен через Новый мост, Речной вокзал, Ленинградскую заставу, Старый мост, стадион «Химик», улицу Советскую.