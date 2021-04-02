Момент смертельного ДТП на Пожарной площади в Твери сняли на видеорегистратор

В ДТП погибла женщина-пешеход Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла около 13:00 дня 1 апреля на улице Туполева в Затверечье.

В районе дома №3 34-летний водитель, не пристегнутый ремнем безопасности, управляя автомобилем "Тойота Супра", неправильно выбрал скорость движения, вылетел на тротуар рядом с автобусной остановкой, сбил женщину и врезался в столб и металлический забор.

В результате аварии 73-летняя постравдашая скончалась на месте ДТП.

Момент ДТП попал на видео. Его снял на регистратор проезжающий мимо водитель. На записи видно, что во время дождя водитель "Тойоты" не спраился с управлением на мокрой дороге. Машину закрутило на проезжей части и вынесло на тротуар.

Видео опубликовано в группе "Увидено в Твери (Тверской области)".