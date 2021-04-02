Фестиваль бурной воды "Тьмакский перекат" состоится в Твери 3 апреля

Фестиваль на бурной воде пройдет 3 апреля Фото: администрация Твери

3 апреля в Твери состоится традиционный фестиваль бурной воды "Тьмакский перекат". Соревнования по экстремальным видам водного спорта пройдут на реке Тьмака возле пешеходного моста на пересечении улицы Брагина и Беляковского переулка.

К участию допускаются лица старше 10 лет, умеющие плавать, с медицинским допуском, спасательным жилетом и каской, у спортсменов должна быть оформлена заявка на участие.

Регистрация участников начнется в 9:30 утра. В 11:00 - открытие соревнований. Участники будут соревноваться в акробатическом фристайле на каяках с трамплина, гребном слаломе, покажут фристайл на бурной воде.

Итоги судьи подведут в 18:00.

На площадке будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, розыгрыши, конкурсы и стилизованная фотозона, тир и зона стрит-фуда.