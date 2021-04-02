ФК «Тверь» всухую выиграл первый матч весны

Радость ФК «Тверь» от первой победы весны. Фото: пресс-служба ФК «Тверь.

1 апреля ФК «Тверь» играл на выезде во Владимире с местным «Торпедо». В каждом из таймов тверичане забили по безответному голу. Главный тренер ФК «Тверь» Вадим Гаранин сказал, что победа посвящается болельщикам.

Первый гол на 37-й минуте забил в ворота владимирцев нападающий Игорь Турсунов. «Тверь» захватила стратегическую инициативу и на перерыв ушли со счётом 1:0.

Во второй половине матча тверичане также владели инициативой. Полузащитник Ярослав Ивакин перехватил мяч в центре поля, отыгрался с нападающим Алексеем Курзеневым и, уложив на мокрый газон трех торпедовцев, пробил по воротам. На 61-й минуте футболисты из Тверского региона повели 2:0. Таков итоговый счёт.

Следующий матч ФК «Тверь» сыграет дома на стадионе «Юность» 6 апреля с московским ФК «Родина». Начало в 15:00.