В Твери четыре насосные станции будут откачивать паводковую воду

В Твери круглосуточно откачивают паводковые воды. Фото: пресс-служба Администрация Твери.

Как сообщают в пресс-службе Администрации Твери, во всех районах города МУП «ЖЭК» в круглосуточном режиме откачивает воду из мест подтопления. Также на сегодняшний лень администрации районов заключили договоры на очистку ливнёвок и дренажных канав, а также проверку запорной арматуры на системах водоотведения. В частности, подготовили четыре насосные станции большой мощности для борьбы с паводковой водой.

На улице Дмимитрова в районе домов №№41 и 43 подтопление, которое случилось из-за промерзания водопропускных труб, ликвидировано. Коммунальщики провели гидродинамическую промывку труб и обеспечили свободный ток талых вод. На улице Фрунзе выясняют причины появления воды.

Мониторинг прохождения паводка идёт ежедневно. Сообщить о том, что территорию затопило можно по телефону диспетчерской службы МУП «ЖЭК»: (4822) 44-02-42.