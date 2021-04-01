Три автомобиля столкнулись на улице Ротмистрова в Твери

Три машины столкнулись на улице Ротмистрова в Твери Фото: Кирилл ЧАЩИН

Авария произошла вечером, 1 апреля, на улице Ротмистрвоа, у дома №16 в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 18-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2107", при выезде со второстепенной дороги не пропустил 40-летнюю женщину на "Вольво", которая двигалась по главной слева, после столкновения с "Вольво" врезался в "Рено Логан" под управлением 46-летнего мужчины.

В ДТП пострадал водитель "Рено". С травмами его доставили в больницу.