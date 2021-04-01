В Твери за сутки выявили 28 заболевших коронавирусом

В Тверской области подтверждено 99 случаев коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии выявили 37 493 случаев заражения COVID-19. На 1 апреля подтверждено 99 новых случаев.
Выздоровели 35 441 человек (+104 за последние сутки).
Изолировано 1318 больных (-5).
Умерли 734 человек (+3 за сутки).
На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 11 992 заболевших (+ 28 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2620 (+8);
Вышневолоцкий городской округ – 2070 (+7);
Ржев – 2057 (+3);
Торжок – 1573 (+4);
Калининский район – 1558 (+2);
Кимры – 1492 (+3).
Графика: ПТО