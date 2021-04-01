Смеха ради: МегаФон выявил 10 любимых комедий жителей Твери

Фото: Михаил Фролов

Самыми популярными комедийными фильмами тверичан стали российские комедии. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив данные собственного сервиса МегаФон ТВ за первый квартал 2021 года.

По данным исследования, лидер по просмотрам с начала года – комедия «Обратная связь»*. Серебро и бронзу разделили между собой фильмы «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее»* и «Глубже!»*.

В целом комедии занимают второе место среди остальных киножанров, уступая лидерство лишь драмам. При этом вологжане отдают предпочтение именно российским кинолентам, на долю которых приходится более 60% просмотров.

Также в топ-10 вошли:

Последний богатырь*;

Настоящее будущее*;

Холоп*;

Один дома;

Днюха!

Убойный огонек;

Хэппи-энд*.

Среди комедийных ситкомов, по данным специалистов компании, самым популярным стал «Ивановы-Ивановы»**. За ним следуют «Дылды»** и «Гранд»*.

*доступен в сервисе START

**доступен в сервисе more.tv.