Смеха ради: МегаФон выявил 10 любимых комедий жителей Твери

Фото: Михаил Фролов
Самыми популярными комедийными фильмами тверичан стали российские комедии. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив данные собственного сервиса МегаФон ТВ за первый квартал 2021 года.
По данным исследования, лидер по просмотрам с начала года – комедия «Обратная связь»*. Серебро и бронзу разделили между собой фильмы «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее»* и «Глубже!»*.
В целом комедии занимают второе место среди остальных киножанров, уступая лидерство лишь драмам. При этом вологжане отдают предпочтение именно российским кинолентам, на долю которых приходится более 60% просмотров.
Также в топ-10 вошли:
Последний богатырь*;
Настоящее будущее*;
Холоп*;
Один дома;
Днюха!
Убойный огонек;
Хэппи-энд*.
Среди комедийных ситкомов, по данным специалистов компании, самым популярным стал «Ивановы-Ивановы»**. За ним следуют «Дылды»** и «Гранд»*.
*доступен в сервисе START
**доступен в сервисе more.tv.