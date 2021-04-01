В Тверской области уже в июле завершат ремонт Ржевской станции скорой помощи

Так выглядело здание станции скорой помощи в Ржеве во время прошлогоднего визита губернатора. Фото: Александр ЖМУЛИН

1 апреля губернатор Игорь Руденя провел в областном правительстве совещании по вопросам отрасли здравоохранения. Одной из главных тем стал ход ремонта здания Ржевской станции скорой помощи.

Напомним, что губернатор поручил отремонтировать здание после того, как воочию убедился в его плачевном состоянии во время визита в Ржев в прошлом году.

Крайний срок окончания ремонта - июль 2021-го.

На сегодняшний день в основном здании Ржевской станции скорой помощи практически завершены внутренние и наружные работы. Продолжается ремонт гаражей для машин скорой, а также благоустройство прилегающей территории.

Как сообщает областное правительство, в апреле с Тверской станцией скорой медицинской помощи должны быть полностью объединены Ржевская и Вышневолоцкая станции, а также Центр медицины катастроф. Для этого создан Единый диспетчерский центр. Туда уже поступают и обрабатываются вызовы с этих территорий, ведется мониторинг движения всех карет скорой помощи в названных агломерациях.

В настоящее время Единый диспетчерский центр координирует работу отделений скорой медицинской помощи еще в трех агломерациях – Торжокской, Кимрской и Конаковской.

- У нас выстраивается вертикаль управления службой скорой помощи. С 2022 года вся система скорой помощи будет работать на едином информационном ресурсе. Задача – чтобы ни один вызов не был потерян, а доезды совершались в нормативное время, - отметил на совещании Игорь Руденя.