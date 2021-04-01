В Тверской области скоропостижно умер 49-летний директор ФОК "Дельфин" Сергей Аладышев

Тренер Сергей Аладышев скончался немного не дожив до 50-летнего юбилея. Фото: www.facebook.com/Роман Крылов

В Тверской областискоропостижно скончался тренер Сергей Аладышев, руководивший в последнее время спорткомплексом "Дельфин" в Ржеве. Он лишь немного не дожил до юбилея: 50 лет Сергею Аладышеву исполнилось бы 8 мая.

О кончине Сергея Аладышева сообщил на своей странице в соцсети глава Ржева Роман Крылов.

"Сергея Михайловича заслуженно уважали коллеги и друзья, спортивная общественность. Под его руководством ФОК активно менялся и развивался, проводились соревнования, особенно Сергей радовался, что после пандемии спортивная деятельность возобновилась, он был воодушевлён, строил планы", - пишет о Сергее Аладышеве Роман Крылов.

В комментариях под некрологом люди вспоминают Сергея Аладышева как неравнодушного, доброго, старательно и искренне радеющего за своё дело человека с большим сердцем.

Сергей Аладышев был профессиональным спортсменом, пауэрлифтером. Он - обладатель Кубка Европы по этому виду спорта, тверской региональный представитель WPC (Всемирного конгресса пауэрлифтинга) в России. Его имя известно за пределами региона - на счету тренера множество спортивных достижений и рекордов.

Прощание с Сергеем Аладышевым состоится 3 апреля (суббота), в 11:00 в Оковецком храме (Ржев, ул. Марата, 5). Похоронят тренера на Щупинском кладбище.

"КП"-Тверь" приносит соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Аладышева.