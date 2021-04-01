В Тверской области 20 кошек начали с голоду убивать друг друга в квартире умершей хозяйки

В Тверской области 20 кошек начали с голоду убивать друг друга в квартире умершей пенсионерки. Фото: группа в ВК/Вышневолоцкая группа помощи бездомным животным.

Информацию о том, что в квартире в Вышнем Волочке заперты 20 кошек опубликовали в соцсетях в группе «Вышневолоцкая группа помощи бездомным животным». Волонтеры вызволили животных из плена. Их хозяйку, одинокую пожилую женщину, последний раз соседи видели 6 марта.

Жительница Вышнего Волочка умерла. Её тело долгое время находилось в доме. Зоозащитники в посте просят помочь с передержкой хвостатых. Призыв о помощи разместили 31 марта.

Кошки очень истощены. Они обгрызли в доме всё, что могли. Судя по фотографиям, от голода они начали убивать друг друга. Неравнодушных жителей просят спасти питомцев.