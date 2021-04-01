Жителей Тверской области приглашают стать добровольцами онлайн-акции «Бессмертный полк»

К реальным шествиям "Бессмертного полка" страна вернется, когда схлынет пандемия. Фото: Альберт БОЙКОВ

Жители Тверской области могут стать добровольными помощниками проведения онлайн-акции «Бессмертный полк». Для этого надо зарегистрироваться на сайте Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В добровольцы принимают граждан старше 18 лет, свободно владеющих компьютером.

В 2020 году из-за пандемии акция «Бессмертный полк» в Тверской области впервые прошла в онлайн-формате.

Присоединиться к «Бессмертному полку» можно и в этом году. Для этого необходимо в окнах своих домов разместить фотографии родственников, которые воевали на фронте и трудились в тылу.

Также онлайн-акция «Бессмертный полк» будет проходить в социальных сетях под хэштегами #БессмертныйполкТверь, #БессмертныйполкРоссии, #moypolk.