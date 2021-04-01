Водитель на спорткаре вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода в Твери

Водитель не справился с управлением и сбил женщину на тротуаре Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла днем, 1 апреля, на Пожарной площади, рядом с автобусной остановкой, в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 34-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Супра" не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил женщину.

От полученых травм 73-летняя пострадавшая скончалась на месте ДТП. Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено.

Напомним, что чуть больше года назад похожее ДТП произошло у Театра кукол в Твери. Тогда водитель на автомобиле "Киа Стингер" ехал с превышением скорости, врезался в "Фольксваген" и вылетел на тротуар. Пострадали четверо пешеходов, водитель "Фольксвагена" погиб. Водитель "Киа" Эмиль Байрамов судом признан виновным и получил 6,5 лет колонии-поселения.