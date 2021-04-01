В Тверской области нашли живым пропавшего подростка

Пропавший подросток найден живым Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области найден живым пропавший 30 марта 17-летний Сергей Еремин. Об этом 1 апреля сообщил региональный следственный комитет.

Два дня назад подросток из Вышнего Волочка покинул место проживания, о его местонахождении ничего не было известно.

В настоящее время несовершеннолетний найден, в ближайшее время его опросит следователь СК с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.