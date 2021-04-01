В Тверской области исламский боевик готовил теракт

ФСБ предотвратила подготовку теракта в Тверской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Тверской области ФСБ предотвратила подготовку теракта сторонником запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает ФСБ РФ.
Уточняется, что атака планировалась на объект топливно-энергетического комплекса.
Теракт готовил исламский боевик, гражданин России, уроженец Центральной Азии. Дома мужчина оборудовал лабораторию и готовил бомбу.
- При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, - сообщили в ФСБ.
В операции участвовали сотрудники УФСБ России по Тверской области.
На месте происшествия были обнаружены и изъяты компоненты для взрывчатки, готовое самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы.
По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело.