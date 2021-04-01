В Тверской области исламский боевик готовил теракт

ФСБ предотвратила подготовку теракта в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области ФСБ предотвратила подготовку теракта сторонником запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает ФСБ РФ.

Уточняется, что атака планировалась на объект топливно-энергетического комплекса.

Теракт готовил исламский боевик, гражданин России, уроженец Центральной Азии. Дома мужчина оборудовал лабораторию и готовил бомбу.

- При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, - сообщили в ФСБ.

В операции участвовали сотрудники УФСБ России по Тверской области.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты компоненты для взрывчатки, готовое самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело.