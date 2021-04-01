В Твери определено 56 мест для торговли пасхальными куличами

В Твери определены места торговли пасхальными куличами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрацией Твери опубликовано постановление об организации торговли пасхальными куличами на территории города. В списке - 56 локаций. Продажа начнется с 26 апреля. Время работы торговых палаток установлено с 10:00 утра до 19:00 вечера.

С 1 по 20 апреля включительно предприниматели могут подать заявку на установку палатки и участие в торговле. Их принимает департамент экономического развития по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, каб. 66.

Напомним, в 2021 году православные отметят Пасху 2 мая. До главного христианского праздника остается чуть больше месяца, а вот у католиков Пасха наступит раньше - 4 апреля.

Полный перечень мест торговли куличами:

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

- Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце);

- улица Кольцевая, у дома 68;

- улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома 20;

- улица Хромова, у дома 10;

- улица Горького, у дома 124;

- улица Горького, у дома 186;

- улица Академика Туполева, у дома 113, остановка «КСМ-2»;

- поселок Литвинки, на площади перед ДК поселка Литвинки;

- улица Маршала Василевского, у дома 17;

- Комсомольский проспект, у дома 2/26;

- улица Горького, напротив дома 19 (у фонтана);

- Петербургское шоссе, у дома 82/2, остановка «ДСК»;

- улица Паши Савельевой, у дома 48А, остановка «Микрорайон Юность»;

- улица Паши Савельевой, у дома 27 корпус 1;

- улица Шишкова, у дома 90Б;

- улица Скворцова-Степанова, между домами 18 и 26.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

- Волоколамский проспект, дом 13 на пересечении с проспектом Победы;

- Волоколамский проспект, пересечение с улицей Фадеева, у дома 20;

- улица Можайского, у дома 63, на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Досуговый центр «Мир»;

- улица Можайского, у дома 52, остановочный комплекс;

- улица Орджоникидзе, у дома 48 а;

- проспект Победы, у дома 47;

- проспект Победы, у дома 48/29;

- проспект Октябрьский, у дома 51;

- поселок Химинститута на площади перед ДК «Синтетик»;

- переулок Смоленский, у дома 8;

- Московское шоссе, остановка «Березовая роща»;

- бульвар Гусева, у дома 18.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

- проспект Николая Корыткова, у дома 36А, ТЦ «Светлячок»;

- проспект Николая Корыткова, у дома 34, остановочный комплекс;

- улица Бориса Полевого, у дома 19а;

- проспект Ленина, у дома 8;

- бульвар Профсоюзов, у дома 2;

- улица Спартака, пересечение с 4-м переулком Пески;

- улица Громова, у дома 28, корп.1;

- улица Дружинная, у дома 10;

- улица Ильи Касьянова, у дома 13;

- проспект Калинина, между домами 11 и 13;

- проспект Калинина, у дома 14;

- проспект Ленина, у дома 17/3 пересечение с улицей Лизы Чайкиной;

- проспект Калинина, остановка «Пролетарка» (в сторону центра);

- улица Оснабрюкская, у дома 25, корп. 1;

- улица Баррикадная, у дома 1, Воскресенский Кафедральный Собор.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

- проспект Чайковского, у дома 37;

- улица Софьи Перовской, у дома 1/45 остановка «Суворовское училище»;

- улица Софьи Перовской, у дома 32;

- проспект Чайковского, у дома 102, остановка Железнодорожный вокзал;

- Тверской проспект, остановка «Улица Желябова»;

- Тверской проспект, у дома 11;

- Тверской проспект, у дома 12;

- Тверской проспект, у дома 3, остановка «Библиотека им. Герцена»;

- проспект Чайковского, у дома 7, остановка «Площадь Капошвара»;

- проспект Волоколамский, у дома 24;

- улица Трехсвятская, пересечение с бульваром Радищева;

- улица Советская, у дома 62;

- улица Коминтерна, у дома 67/2, остановка «Автовокзал».