В Твери определено 56 мест для торговли пасхальными куличами

В Твери определены места торговли пасхальными куличами
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Администрацией Твери опубликовано постановление об организации торговли пасхальными куличами на территории города. В списке - 56 локаций. Продажа начнется с 26 апреля. Время работы торговых палаток установлено с 10:00 утра до 19:00 вечера.
С 1 по 20 апреля включительно предприниматели могут подать заявку на установку палатки и участие в торговле. Их принимает департамент экономического развития по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, каб. 66.
Напомним, в 2021 году православные отметят Пасху 2 мая. До главного христианского праздника остается чуть больше месяца, а вот у католиков Пасха наступит раньше - 4 апреля.
Полный перечень мест торговли куличами:
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
- Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце);
- улица Кольцевая, у дома 68;
- улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома 20;
- улица Хромова, у дома 10;
- улица Горького, у дома 124;
- улица Горького, у дома 186;
- улица Академика Туполева, у дома 113, остановка «КСМ-2»;
- поселок Литвинки, на площади перед ДК поселка Литвинки;
- улица Маршала Василевского, у дома 17;
- Комсомольский проспект, у дома 2/26;
- улица Горького, напротив дома 19 (у фонтана);
- Петербургское шоссе, у дома 82/2, остановка «ДСК»;
- улица Паши Савельевой, у дома 48А, остановка «Микрорайон Юность»;
- улица Паши Савельевой, у дома 27 корпус 1;
- улица Шишкова, у дома 90Б;
- улица Скворцова-Степанова, между домами 18 и 26.
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
- Волоколамский проспект, дом 13 на пересечении с проспектом Победы;
- Волоколамский проспект, пересечение с улицей Фадеева, у дома 20;
- улица Можайского, у дома 63, на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Досуговый центр «Мир»;
- улица Можайского, у дома 52, остановочный комплекс;
- улица Орджоникидзе, у дома 48 а;
- проспект Победы, у дома 47;
- проспект Победы, у дома 48/29;
- проспект Октябрьский, у дома 51;
- поселок Химинститута на площади перед ДК «Синтетик»;
- переулок Смоленский, у дома 8;
- Московское шоссе, остановка «Березовая роща»;
- бульвар Гусева, у дома 18.
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
- проспект Николая Корыткова, у дома 36А, ТЦ «Светлячок»;
- проспект Николая Корыткова, у дома 34, остановочный комплекс;
- улица Бориса Полевого, у дома 19а;
- проспект Ленина, у дома 8;
- бульвар Профсоюзов, у дома 2;
- улица Спартака, пересечение с 4-м переулком Пески;
- улица Громова, у дома 28, корп.1;
- улица Дружинная, у дома 10;
- улица Ильи Касьянова, у дома 13;
- проспект Калинина, между домами 11 и 13;
- проспект Калинина, у дома 14;
- проспект Ленина, у дома 17/3 пересечение с улицей Лизы Чайкиной;
- проспект Калинина, остановка «Пролетарка» (в сторону центра);
- улица Оснабрюкская, у дома 25, корп. 1;
- улица Баррикадная, у дома 1, Воскресенский Кафедральный Собор.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
- проспект Чайковского, у дома 37;
- улица Софьи Перовской, у дома 1/45 остановка «Суворовское училище»;
- улица Софьи Перовской, у дома 32;
- проспект Чайковского, у дома 102, остановка Железнодорожный вокзал;
- Тверской проспект, остановка «Улица Желябова»;
- Тверской проспект, у дома 11;
- Тверской проспект, у дома 12;
- Тверской проспект, у дома 3, остановка «Библиотека им. Герцена»;
- проспект Чайковского, у дома 7, остановка «Площадь Капошвара»;
- проспект Волоколамский, у дома 24;
- улица Трехсвятская, пересечение с бульваром Радищева;
- улица Советская, у дома 62;
- улица Коминтерна, у дома 67/2, остановка «Автовокзал».