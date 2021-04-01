34-летняя женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками в Тверской области

ДТП в Рамешковском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 31 марта на 61-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна Рамешковском районе.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 40-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Октавиа", при выезде на дорогу со стороны деревни Ильино, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу 52-летнему водителю на "Рено Премиум".

В ДТП пострадала 34-летняя пассажирка "Шкоды". С полученными травмами женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

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