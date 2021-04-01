Под Троицкий Калязинский монастырь передали остров в Тверской области

Подписан договор о передаче в пользование земли под Троицкий Калязинский монастырь Фото: tvereparhia.ru

30 марта глава администрации Калязинского района Константин Ильин и глава Тверской митрополии митрополит Тверской и Кашинский Амвросий пописали договор о передаче в безвозмездное пользование на 10 лет монастырского острова. Об этом сообщает сайт Тверской и Кашинской епархии.

Более 500 лет на острове действовал Троицкий мужской монастырь. Он был закрыт в 1920-м году, а в 1930-м перестал существовать. Теперь его планируют восстанавливать.

Вместе с настоятелем архиерейского подворья - храма Введения во храм Пресвятой Богородицы иеромонахом Амвросием (Желябовским) митрополит Амвросий осмотрел с берега остров, подписал и передал в дар храму будущей обители напрестольное евангелие. Для домового храма в честь преподобного Макария Калязинского, находящегося на монастырском острове, был преподан святой антиминс для регулярного служения Божественной литургии.

СПРАВКА "КП"

Троицкий монастырь основан не ранее 1434 года монахом Макарием, ставшим первым игуменом Троицкого монастыря. Монастырь был первоклассным, занимал 11 место в степенной лестнице монастырей России. Он просуществовал почти 500 лет, несколько раз обновлялся и перестраивался.

Последним настоятелем монастыря, в 1917–1920 годах, был иеромонах Аркадий. 8 февраля 1919 года в монастыре была вскрыта рака с мощами преподобного Макария Калязинского.

В начале 1920 года монастырь был закрыт, а в конце 1930-х годов перестал существовать. Все ценные материалы, документы о замерах, фотофиксации, изготовленные макеты Троицкого собора и Трапезной, фрески и другие памятники, инвентарь хранятcя в Музее архитектуры РФ и в Тверском областном объединëнном музее.

Сейчас на острове стоит часовня в честь преподобного Макария Калязинского, которая располагается в восстановленной угловой башне Троицкого монастыря.