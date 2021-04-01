23-летняя девушка погибла в лобовом ДТП в Тверской области

Девушка-водитель "ВАЗа" погибла на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло рано утром, 1 апреля, на улице Горской около дома №12 в городе Бологое Тверской области.

23-летняя девушка, управляя автомобилем "ВАЗ 2114", выехала на встречную полосу и столкнулась с "Мицубиши Паджеро".

В лобовом ДТП водитель "ВАЗа" скончалась на месте происшествия. В иномарке никто не пострадал.

По словам очевидцев, девушка была в состоянии алкогольного опьянения. Точно это будет установлено после экспертизы.

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