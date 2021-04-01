В Твери в выходной день перекроют часть центра города из-за съёмок фильма

В Твери 4 апреля перекроют часть центра города из-за съёмок фильма. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Согласно распоряжению на сайте горадминистрации, 4 апреля, в воскресенье, несколько улиц в центре Твери перекроют из-за съёмок фильма. Документ подписал заместитель главы Администрации Денис Черных. Работы будет вести компания «Тверькиносервис».

Движение и парковка будут запрещены с 10:30 до 17:30 и с 19:00 до 23:00.

На улице Советской – от Свободного переулка до Татарского переулка, по Тверскому проспекту – от улицы Советской до площади Капошвара, а также на улицах Салтыкова-Щедрина, Крылова, Андрея Дементьева и Новоторжской.

Выбирайте заранее пути объезда!