В Твери в выходной день перекроют часть центра города из-за съёмок фильма

В Твери 4 апреля перекроют часть центра города из-за съёмок фильма.
Фото: Максим КИСЕЛЕВ
Согласно распоряжению на сайте горадминистрации, 4 апреля, в воскресенье, несколько улиц в центре Твери перекроют из-за съёмок фильма. Документ подписал заместитель главы Администрации Денис Черных. Работы будет вести компания «Тверькиносервис».
Движение и парковка будут запрещены с 10:30 до 17:30 и с 19:00 до 23:00.
На улице Советской – от Свободного переулка до Татарского переулка, по Тверскому проспекту – от улицы Советской до площади Капошвара, а также на улицах Салтыкова-Щедрина, Крылова, Андрея Дементьева и Новоторжской.
Выбирайте заранее пути объезда!