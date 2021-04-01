В ОКБ Твери доставили пациента на вертолете

Пациента доставили в ОКБ Фото: Виктория ТУШКОВА

31 марта привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Нелидовского городского округа.

В 14:52 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в Нелидскую ЦРБ. После оказания неотложной помощи больной был транспортирован в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

МЧС напоминает, в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области 8(4822)39-99-99.