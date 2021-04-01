В Тверской области осудили мужчину за избиение беспомощной тёщи

В Тверской области осудили мужчину, который избил свою больную тёщу. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Ржевский городской суд приговорил 46-летнего жителя райцентра к пяти годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью беспомощной родственнице. На суде обвиняемый свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.

Правоохранительные органы выяснили, что 10 мая 2020 года мужчина, который испытывал неприязнь к живущей с ним тёще-пенсионерке, избил её. Пострадавшая из-за заболевания не могла сама двигаться, чем и воспользовался злоумышленник.

Ржевитянин подошёл к кровати тёщи, два раза ударил её по голове, один раз в грудь, а затем сбросил на пол. Потерпевшую с травмами госпитализировали в больницу.

Смягчающим обстоятельством стала характеристика подсудимого. Но преступление, которое он совершил относится к категории тяжких, поэтому суд назначил наказание в виде пяти лет в колонии общего режима.