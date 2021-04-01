На воинском мемориале в Тверской области заложат капсулу с посланием потомкам

Капсулу разместят на одном из воинских мемориалов региона Фото: Законодательное Собрание Тверской области

Члены Молодежной палаты при Законодательном Собрании Тверской области предложили разместить на одном из воинских мемориалов региона капсулу с посланием потомкам. Заложить ее планируют 22 июня 2021 года, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне.

Конкретного места, где капсула будет заложена, пока нет. Скорее всего это будет воинский мемориал в одном из боевых районов Тверской области: Зубцов, Погорелое городище, Ржев, Бельский или другой район.

Представители Молодежной палаты предлагают, чтобы в послании были строки и от ветеранов войны.

- Смысл послания прост – память о самой страшной войне, которую советские люди вели за право жить, должна быть сохранена, - считают инициаторы акции.