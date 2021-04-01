"Горячая линия" Минздрава Тверской области заработала по номеру "122"

В Тверской области заработала "горячая линия" Минздрава Фото: ПТО

С 1 апреля 2021 года "горячие линии" Минздрава - 8-800-551-12-04 и 8-800-333-93-72 переводят свою работу на единый номер. Теперь получить консультацию специалистов можно по номеру "122". Короткий номер действует во всех регионах страны.

Многоканальная линия принимает звонки круглосуточно, специалисты-операторы готовы ответить на вопросы о доступности и качестве оказания медицинской помощи, а также вопросы, связанные с коронавирусом. Граждане могут задать вопросы о профилактике и оказании медицинской помощи, работе Центров амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом и подозрением на него и вакцинальных пунктов, а также записаться на прививку.