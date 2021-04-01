В Тверской области из-за нереста ввели ограничения и запреты на рыбалку

В Тверском регионе из-за нереста ввели ограничения и запреты на рыбалку.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
31 марта на сайте Министерства природных ресурсов и экологиии Тверской области опубликовали информацию о начале нереста в региональных водоёмах. В связи с этим действуют ограничения и запреты на рыбную ловлю.
Запрещено ловить рыбу:
– в нижнем участке Иваньковской ГЭС на расстоянии менее километра от плотины;
– на участках Иваньковского водохранилища:
в 100-метровой прибрежной полосе от деревни Слобода до острова Винный;
в 100-метровой полосе от уреза воды Толстовских островов и острова Винного;
в Мошковичском заливе и водосбросном канале Конаковской ГРЭС;
река Шоша – от линии Октябрьской железной дороги до впадения в нее реки Лобь;
река Инюха – от устья до деревни Коробеино;
река Лама – в административных границах области;
река Лобь – в административных границах области;
– на участках озера Селигер:
отмель Дударня;
отмель Орловская.
Запрещено ловить рыбу, кроме удочки с двумя крючками не в местах нереста с 1 апреля по 15 июня. Список водоёмов и видов рыб «КП»-Тверь» недавно приводила в статье. Суммарно в день можно выловить не больше пяти килограммов рыбы.
Другую информацию о рыбалке в регионе смотрите на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области.