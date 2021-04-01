В Тверской области из-за нереста ввели ограничения и запреты на рыбалку

В Тверском регионе из-за нереста ввели ограничения и запреты на рыбалку. Фото: Степан КАМЕНЕВ

31 марта на сайте Министерства природных ресурсов и экологиии Тверской области опубликовали информацию о начале нереста в региональных водоёмах. В связи с этим действуют ограничения и запреты на рыбную ловлю.

Запрещено ловить рыбу:

– в нижнем участке Иваньковской ГЭС на расстоянии менее километра от плотины;

– на участках Иваньковского водохранилища:

в 100-метровой прибрежной полосе от деревни Слобода до острова Винный;

в 100-метровой полосе от уреза воды Толстовских островов и острова Винного;

в Мошковичском заливе и водосбросном канале Конаковской ГРЭС;

река Шоша – от линии Октябрьской железной дороги до впадения в нее реки Лобь;

река Инюха – от устья до деревни Коробеино;

река Лама – в административных границах области;

река Лобь – в административных границах области;

– на участках озера Селигер:

отмель Дударня;

отмель Орловская.

Запрещено ловить рыбу, кроме удочки с двумя крючками не в местах нереста с 1 апреля по 15 июня. Список водоёмов и видов рыб «КП»-Тверь» недавно приводила в статье. Суммарно в день можно выловить не больше пяти килограммов рыбы.

Другую информацию о рыбалке в регионе смотрите на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области.