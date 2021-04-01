В Тверской области не происходило массового отстрела лосей в одном из районов

В Тверской области не было массового отстрела лосей, о чём писали смоленские СМИ. Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

31 марта в Министерстве природных ресурсов Тверской области опровергли информацию, что в одном из муниципалитетов региона был массовый отстрел лосей. По данным тверского Минприроды, такие новости появились в нескольких СМИ Смоленской области.

Сейчас в Тверской области запрещена охота на лося. Сезон охоты на него длится с 1 по 15 января. В апреле разрешена охота на некоторые виды дичи.

– Факты, изложенные в материалах ряда смоленских СМИ о массовом отстреле лосей якобы в тверском регионе со ссылкой на департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, не подтверждены, – сообщают в Минприроды Тверской области.

В Администрации Смоленской области не подтвердили, что в комментарии их регионального департамента была информация именно о Тверской области.

На территории Тверской области идёт ежедневный системный контроль за тем, как идёт охота, как в сезон, так и в периоды запрета. Регулярно проводят рейды совместно с полицией, Госавтоинспекцией и Росгвардией.

Напомним, вопиющий случай «охоты» на беременную лосиху произошёл в конце февраля на границе Тверской и Ярославской областей под Весьегонском. Трое мужчин задушили беременную лосиху голыми руками. Сейчас они под арестом, продолжается судебный процесс.