В Тверской области около автомастерской сгорели десятки машин во время пожара

В Тверской области, в Вышневолоцком округе сгорели десятки машин. Фото: группа в ВК/Наш любимый Волочёк!.

Информацию опубликовали в сообществе «Наш любимый Волочёк!» в социальных сетях. Возгорание автомобилей случилось у мастерской в посёлке Приозёрный Вышневолоцкого округа. Пользователи соцсетей думают, что это был поджог.

«Вышний Волочёк остался в 90-х...» – сокрушаются в посте.

По информации областного МЧС, сообщение о пожаре поступило в 06:53. На место выехали две бригады пожарных. В 07:06 огонь локализовали, 07:17 – потушили.

Ущерб ещё предстоит подсчитать.