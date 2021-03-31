В Твери за сутки коронавирусом заболели 25 человек

В Тверской области подтверждено 98 новых случаев коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 37 394 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки заболели 98 человек.

Выздоровели 35 340 человек (+105 за последние сутки).

Изолировано 1323 больных (-10).

Умерли 731 человек (+3 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавируса на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери.

На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 11 964 заболевших (+ 25 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2612 (+4);

Вышневолоцкий городской округ – 2063 (+1);

Ржев – 2054 (+7);

Торжок – 1569 (+3);

Калининский район – 1556(+5);

Кимры – 1489 (+2).

Прививку от коронавируса сделали 75 091 житель Тверской области, за последние сутки - 1 525 человек.

За весь период в регионе проведено 638 927 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 341.