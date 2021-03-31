Бывшего начальника исправительной колонии №4 в Тверской области будут судить за взятку

Бывший начальник колонии обвиняется во взятке Фото: Анастасия Осипова

В Тверской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области, обвиняемого во взятке. Фигуранта будут судить по двум статьям - за взятку и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Установлено, что с февраля по апрель 2020 года начальник колонии в Торжке через посредника получил 100 тысяч рублей за содействие в послаблении условий содержания осужденного.

В период с 24 марта по 3 июня того же года начальник ФКУ из иной личной заинтересованности дал незаконные указания подчинённым пропустить на производственную территорию ИК-4 автомобиль без оформления необходимых документов, принадлежащий его знакомому, и привлек заключенных к распилу древесины в нерабочее время.

Благодаря слаженной работе следователя областного следственного управления СК России и сотрудников УФСБ России по Тверской области собрана достаточная доказательственная база.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.