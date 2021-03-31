Хирурги Тверской области за год провели 11 302 операции

В Тверской области за 2020 год проведено 11 302 хирургические операции Фото: минздрав Тверской области

В Тверской области за 2020 год проведено 11 302 хирургические операции, более 70% которых были экстренными. На лечении находились 22 348 больных. Анализ работы хирургической службы провели на видеоконференции хирургов региона.

Одним из лидеров по оказанию высокотехнологичной помощи является Тверская областная клиническая больница. В 2020 году в ОКБ внедрен новый метод лечения – так называемое ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) для лечения пациентов с тяжёлой пневмонией и дыхательной недостаточностью.

Тверской области создана сеть из семи сосудистых центров. Сегодня хирургические отделения Тверской области выполняют более 2 тысяч операций на сердечно-сосудистой системе. Развивается система нейрохирургической навигации, в ближайшее время в регион будут поставлены новый ангиограф и магнитно-резонансный томограф.

Говорили на конференции и о привлечении новых молодых кадров в медицину. Главный хирург регионального Министерства здравоохранения Сергей Червонцев считает, что необходима грамотная кадровая политика, обучение врачей ЦРБ на хирургических базах Твери, а также активная работа с кафедрами ТГМУ.