В Тверской области на строящейся станции завершена установка опор под фундаменты

Каркас под зал ожидания. Фото: Александр ЖМУЛИН

31 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание рабочей группы по реализации проекта электрификации железнодорожной ветки от границ Московской области до станции Ржев и строительства станции у Ржевского мемориала.

- Есть поручение Президента Владимира Путина, которое было подписано в конце ноября 2020 года о электрификации железной дороги от границ Тверской области до Ржева со строительством станции «Ржевский мемориал». В 2021 году у нас на этой дистанции будут запущены пригородные поезда. Важно не только привезти к мемориалу гостей из Москвы. Важно, чтобы для жителей Зубцовского, Ржевского районов и соседних муниципальных образований был обеспечен новый уровень транспортной доступности. Это новый этап развития юго-запада тверского региона, - считает Игорь Руденя.

Как сообщает областное правительство, на месте будущей станции уже завершен монтаж металлического каркаса зала ожидания, на 70% выполнен монтаж кровли. На платформе установлены опоры под фундаменты и водоотводные лотки, близится к концу установка стоек фундамента и изготовление композитных элементов.

Станция должна быть построена до конца апреля.

26 марта состоялась тестовая поездка скоростного электропоезда «Ласточка» из Москвы до будущей станции «Ржевский мемориал». Репортаж и видео об этом читайте и смотрите здесь.