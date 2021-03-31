В правительстве Тверской области обсудили безопасность общественного транспорта

Все автобусы "Транспорта Верхневолжья" оснащены автоматическими системами пожаротушения, ГЛОНАСС, а также камерами видеонаблюдения. Фото: Александр ЖМУЛИН

31 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание антитеррористической комиссии по теме защищенности объектов транспортного комплекса региона.

Вопрос - актуален. В прошедшем году в Тверской агломерации была создана новая модель общественного транспорта, и в ближайшее время ее начнут внедрять в ряде других муниципалитетов Верхневолжья.

Игорь Руденя подчеркнул, что необходимо обеспечить максимальную безопасность пассажиров на всех автобусных маршрутах.

Сейчас в Твери и Калининском районе действуют 85 маршрутов и курсируют более 470 синих пассажирских автобусов. Как утверждает областное правительство, все они оснащены автоматическими системами пожаротушения, ГЛОНАСС, а также камерами видеонаблюдения в салоне.

Участники заседания обсудили вопросы обеспечения объектов транспортной инфраструктуры паспортами безопасности, реализации плана проверок и другие темы.

Меж тем напомним, что недавно в Твери в одном из автобусов буйно угрожающе вели себя распоясавшиеся пьяные молодчики. В итоге они признали свою вину и извинились, но это не спасло их от возбуждения уголовного дела.