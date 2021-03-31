Горсад Твери запускает по субботам еженедельную детскую анимационную программу

Отменить развлечения могут лишь в случае непогоды. Фото: администрация Твери

Горсад Твери запускает еженедельную детскую анимационную программу. Каждую субботу для маленьких гостей городского сада будут организовывать развлечения, сообщает МУП "Дирекция парков".

Ближайшая анимационная программа ждёт ребят уже в будущую субботу, 3 апреля. Развлечения стартуют в полдень в зоне детских аттракционов. Принять участие сможет каждый желающий.

Такие детские развлекательные программы в городском саду Твери планируют проводить каждую субботу. Отменить развлечения могут лишь в случае непогоды.