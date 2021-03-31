Жители дома на проспекте Корыткова в Твери снова жалуются на затопленный двор

Затопленный двор на проспекте Корыткова в Твери Фото: vk.com/ostorozhno_tver.pozor_tver/Сергей Голубев

На проспекте Корыткова во дворе дома №34 Б снова произошло коммунальное ЧП. О том, что канализационные нечистоты затапливают двор, рассказали жители в группе "Осторожно Тверь" в соцсети 31 марта.

- Вся эта ароматная вода бежит в низину по проезжай части и медленно топит парковку и детскую площадку. Течет эта "речка-вонючка" мимо школы, детки прям с удовольствием пускают эсминцы, - пишут комментарии под постом подписчики.

Жильцы сообщают, что проблема эта не новая, двор затапливало уже несколько раз. Канализацию чистят, но все снова повторяется.

К слову, один из таких потопов произошел 11 января. Тогда люди переживали, что огромная лужа замерзнет на морозе и двор превратится в каток.