14 тонн смёта вывезли с улиц Твери за выходные

С городских улиц вывезено 14 тонн смёта Фото: администрация Твери

В Твери сотрудники МУП "ЖЭК" убирают смёт с городских улиц. За минувшие выходные было вывезено 14 тонн смеси.

Напомним, что с 29 марта предприятие перешло на весенний режим работы. С учетом погодных условий ежедневно ведутся работы по устранению повреждений дорожного полотна горячим асфальтобетоном и очистка проезжей части от смёта.

За минувшую неделю были устранены повреждения на 11 улицах.

- В первую очередь в нормативное состояние приводятся наиболее аварийно-опасные участки дорог, уточнили в городской администрации.

Работы будут продолжены.