В Тверской области пьяный мужчина угнал автомобиль на виду у прохожих

Мужчина угнал автомобиль на виду у прохожих Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился 37-летний житель Уломли. Мужчина пояснил, что незнакомый человек сел в его автомобиль и уехал. Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения. На него составили ориентировку и задержали в ходе розыска.

36-летний житель Вышнего Волочка пояснил, что с приятелем приехал в автосервис, но в ремонте автомобиля им отказали. На выходе пьяный мужчина стал делать попытки отпереть припаркованные поблизости автомобили, чтобы съездить за запчастями. И такая машина нашлась, злумышленник сел в нее и уехал, ключи были в зажигании. Фигурант покатался по городу, а потом бросил машину на выезде и скрылся.

В настоящее время он задержан. Возбуждено уголовное дело.