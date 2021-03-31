Тверские танцоры победили на Международном фестивале в Суздале

Образцовый ансамбль танца «Каблучок» Фото: администрация Твери

Творческие коллективы ДЦ «Мир» из Твери - народный ансамбль танца «Велия» и образцовый ансамбль танца «Каблучок» под руководством Натальи Кольцовой, Виктории Марычевой, Валерии Дроздовой - стали лауреатами XV Международного фестиваля-конкурса талантливых детей и молодежи «Золотое кольцо», который проходил в Суздале 22-25 марта.

Народный ансамбль танца «Велия» стал лауреатом I степени, образцовый ансамбль танца «Каблучок» - лауреатом II степени.

26-28 марта на ХV Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического, вокального и театрального творчества детей дошкольного и младшего школьного возраста «Разрешите представиться!» в Суздале участники младшей возрастной группы ансамбля «Каблучок» получили диплом I степени в номинации «Детский танец» и дипломом лауреата II степени в номинации «Народный танец».